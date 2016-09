Em entrevista ao 'Fantástico', atriz lembra momentos ao lado do colega antes dele se afogar nas águas do Rio São Francisco

Camila Pitanga, visivelmente abalada com a morte de Domingos Montagner, contou em entrevista ao Fantástico de domingo (18), como foram os últimos momentos do ator. Ela fez um relato do que aconteceu na tarde de quinta-feira (15), dizendo que a princípio eles não iriam nadar no local conhecido como Prainha. "Quando vimos aquele lugar, com dois quiosques e mais perto de onde estávamos, achamos um bom local", disse.

De acordo com a atriz, quando estavam chegando, o motorista quis perguntar se aquele era um lugar seguro: "Ele teve uma intuição, mas nós, na hora, não achamos necessário". Quando mergulharam ela percebeu uma correnteza muito suave. "Falei pra voltarmos. Quando eu percebi que eu não conseguia vencer essa correnteza, eu respirei errado e me desesperei. Mas eu não estava tendo noção mesmo do que estava acontecendo".

Camila contou que respirou para manter a calma e chegar até as pedras: "Nessa parte estava muito tranquilo. Chamei o Domingos e vi que ele não nadava, ele estava assustado. Eu fui ajudar. Peguei no antebraço dele e falei: 'Calma, está tudo bem. Falei 'aqui tá tranquilo'. Ele aparentava estar paralisado. Ele falava: 'Eu não estou conseguindo'".

A atriz afirmou que foi neste momento que percebeu a gravidade da situação. "Pedi pra ele boiar e comecei a gritar por socorro. Ele submergiu pela primeira vez. Quando ele submergiu pela segunda vez eu entendi o problema que a gente estava vivendo. Eu comecei a gritar, eu me arranhava, me batia, gritava: 'É grave, é grave'".

Emocionada, Camila lembra como foi olhá-lo pela última vez: "Vi o último olhar dele. Ele não tava desesperado, mas ele não queria [morrer], tinha muita tristeza, ele não queria ir, ele tava cheio de vida".

"ELE NÃO QUIS ME DESESPERAR"

Para Camila, o motivo que não deixou Domingos nadar é uma incógnita. "Eu acho que provavelmente alguma coisa devia estar segurando a perna dele", disse a atriz, afirmando que o amigos deu a ela a chance de sobreviver. "E ele, lindo que é, generoso que é, não quis me desesperar. Em nenhum momento ele me pegou, me agarrou [pra tentar se salvar]. Ele sabia o que estava acontecendo e ele me deu a oportunidade de viver. Ele me salvou. É uma coisa muito generosa", afirmou.

Ela contou ainda que seuu encontro com Luciana Lima, viúva de Domingos, aconteceu na noite de sexta-feira (16): "A Luciana estava muito nervosa. E, depois, com uma firmeza e uma força descomunal, querendo entender o que estava acontecendo e eu relatei tudo pra ela. Fui muito acolhida pela família dele".

NOVELA

No fim da entrevista, Camila afirmou que voltará a gravar Velho Chico, em que interpreta a protagonista Maria Tereza. "Por ele", disse a atriz sobre a novela, que tem o último capítulo programado para 30 de setembro.

Faltavam apenas três cenas para Domingos concluir as gravações como Santo dos Anjos. A TV Globo enviou um comunicado, na tarde de sábado (17), para informar a decisão dos autores e diretores sobre o final da novela "Velho Chico". "Em homenagem ao ator Domingos Montagner e ao grande trabalho realizado por ele na construção de Santo, a direção de Velho Chico montou uma estratégia para continuar contando a história como estava planejado, sem criar uma trama diferente da prevista para o personagem. Santo dos Anjos estará presente em todas as suas cenas e o seu olhar será visto por todos os que assistem à novela", dizia o texto.