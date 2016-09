Após voltar do coma, a fotógrafa relata o que aconteceu antes do primeiro acidente em que perdeu a memória

Por: GShow

Em 21 de setembro, 2016 - 19h19 - Novelas

Camila (Agatha Moreira) ficou em coma depois de ser jogada por Bruna (Fernanda Vasconcellos) do alto, em um galpão abandonado, mas felizmente acordou. O problema é que a fotógrafa assume a antiga personalidade e, ao contar o que aconteceu para um investigador, relata detalhes do acidente de carro que sofreu há algum tempo, indicando que as lembranças do que viveu na fase de Camila 'boa' desapareceram.

"Foi horrível... Pensei que ia morrer. Quando vi que ia cair, não consegui controlar", diz Camila. Depois que Agilson (Marcelo Médici) pergunta como a filha ia se controlar, já que alguém a jogou de cima, a jovem dá mais sinais de que perdeu a memória outra vez: "Que besteira é essa que cê tá falando? Ninguém me empurrou, eu que perdi o controle do carro".

Intrigado, o investigador pergunta como ela chegou ao galpão, mas Camila só se lembra de ter saído da festa de aniversário de Fedora (Tatá Werneck) e começa a contar o que aconteceu naquele dia. Ao perceberem que o relato não bate com os fatos, os pais da fotógrafa se dão conta do que está acontecendo. "Ela esqueceu tudo, Gigi! Tudo depois do primeiro assalto", diz Lucrécia (Claudia Jimenez), preocupada.

Xiii. Será que Camila não vai se lembrar de nada mesmo? Não perca a cena que vai ao ar nesta quarta-feira, 21/9.