Fotógrafa leva um susto daqueles ao ver quem está no local

Por: GShow

Em 15 de setembro, 2016 - 16h57 - Novelas

Desde que fez as pazes com Giovanni (Jayme Matarazzo), Camila (Agatha Moreira) está focada em provar que o amado não teve envolvimento com a explosão do Grand Bazzar. Para isso, ela revira os arquivos do complexo cultural e gastronômico da família Abdala e consegue as primeiras pistas para resolver o caso.

Já com o nome das testemunhas em mãos, a fotógrafa arruma o endereço de um rapaz que trabalhava na loja em que os explosivos foram comprados e, claro, vai até o local. Ao chegar lá, no entanto, Camila consegue falar apenas com a mãe do homem, que intermedeia um encontro. “Ele disse pra vocês se encontrarem daqui a duas horas, nesse endereço aqui”, revela a senhora, enquanto entrega um papel com a localização.

Apesar de receosa, a prima de Fedora (Tatá Werneck) dirige até o lugar combinado e aguarda a chegada do tal cara. Quando cansa de esperar e decide ir embora, porém, um carro se movimenta no estacionamento do galpão abandonado. “Ah, meu Deus, chegou! Camila, por que cê inventou de vir nesse lugar”, pensa alto, deixando transparecer o medo. Ela, então, vai até a porta do imóvel e leva um susto daqueles ao ver quem está lá: “Você aqui?!?”.

OMG! Quem será? Não perca a cena que está prevista para ir ao ar a partir desta quinta-feira, 15/9.