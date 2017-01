Clube estreia contra o Remo, no dia 29 de janeiro, às 16h, no Mangueirão, em Belém

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 16h38 - Parazão

Comentado no Remo e lembrado até por clubes de fora do Pará, o volante Dadá vai mesmo disputar o campeonato paraense. O jogador foi apresentado como novo reforço do Cametá para a competição e o diretor de futebol do Mapará, Ferreti de Jesus, classificou o acerto como 'uma benção de Deus'.

Dadá voltou a ter destaque no futebol local depois de ter sido titular absoluto e capitão do Remo na conquista do campeonato estadual de 2015 e da campanha que terminou com o vice-campeonato da Copa Verde. O atleta revelado pelo Ananindeua ainda acumula passagens por Paysandu, Sport, Guarani, Red Bull Brasil e Naútico.

'O Dadá é um atpeta que tem qualidade que interessa a qualquer clube do Brasil. Todos nós ficamos muito felizes por Deus nos abençoar por termos um atleta do nível dele aqui. Com certeza, será fundamental para deixar nossa equipe ainda mais competitiva. Temos que ter o pé no chão, mas seria muita demagogia dizer que não pensamos em título. Já conseguimos em 2012 e temos que entrar sonhando alto. Vamos por etapa, tentando nos mantermos na elite, depois nos classificando e, a partir daí, é pensar na taça', falou Ferreti.

O volante já pode ser uma novidade na escalação do técnico Pedro Manta no amistoso desta quarta-feira (18), contra a seleção dos distritos próximos a Cametá. No domingo, o Mapará realizará mais um confronto. Será contra um combinado dos municípios de Mocajuba e Baião. Ambos serão realizados no Parque do Bacurau, em Cametá, às 16h. Ontem, a equipe venceu a seleção de Limoeiro por 3 a 1.

Com a chegada de Dadá, o elenco cametaense chegou ao número de 29 atletas, com uma curiosidade: 'Nossa metodologia de contratações tem sido a de deixar cada posição com um jogador de fora do Estado, um de dentro e um da base. Na lateral direita, por exemplo, temos o pernambucano Guilherme Escuro, o paraense Cláudio Allax e o garoto Marcelo Quênia.

A estreia do Cametá será contra o Remo, às 16h do dia 29 de janeiro, no Mangueirão, em Belém, com transmissão lance a lance pelo Portal ORM News.