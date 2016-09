Imagens mostram trio abordando ocupantes de carro. Crime aconteceu próximo a posto da Guarda Municipal de Belém

Redação ORM News

01 de setembro, 2016 - 14h27 - Polícia

Um assalto no conjunto Médici I, no bairro da Marambaia, em Belém, foi registrado por câmeras de segurança. A ação ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (31), quando um homem e duas mulheres abordaram os ocupantes de um veículo preto, que estava estacionado em uma das ruas do conjunto.

A vítima conversa com uma mulher e uma criança, que estão ao lado de fora do carro. O trio se aproxima e enquanto o homem aborda os ocupantes do carro com uma arma e anuncia o assalto, uma das mulheres passa a recolher os pertences das vítimas no lado do motorista. Enquanto isso, no lado do carona a outra integrante do trio rende a mulher e a criança.

Os suspeitos levaram R$ 2 mil dos ocupantes do carro. O dinheiro tinha acabado de ser entregue pela mulher que aparece ao lado do carro com a criança. O assalto ocorreu a menos de 50 metros do posto da Guarda Municipal, que funciona na praça Dom Alberto Ramos. Os moradores da área denunciam os constantes assaltos no conjunto.

O caso foi registrado na Seccional da Marambaia. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações da polícia, pode entrar em contato pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

O Portal ORM entrou em contato com a Guarda Municipal de Belém para posicionamento oficial sobre o caso.