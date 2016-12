A Samsung Gear 360 pode ser encontrada em lojas online ou físicas a partir de R$ 1600

A Samsung Gear 360 é uma câmera que filma e tira fotos em 360 graus, ou seja: captura tudo o que está em volta dela. Desse modo, é possível registrar um momento em todas as direções e publicá-lo nas redes sociais para aproveitar o efeito da realidade virtual. Mesmo ainda raros no Brasil, cada vez surgem modelos novos e o aparelho da Samsung é uma excelente opção para quem quer se aventurar na novidade.

A câmera tem 4 funções: vídeo, foto, timelapse e câmera lenta. A operação dela é bem simples e intuitiva, mesmo pra quem não tem habilidade com câmeras fotográficas ou filmadoras. Antes de clicar, é só escolher o modo de registro e a qualidade. Aí é só apertar REC.

Ela já vem com bateria própria e um cartão MicroSD de 8 Gb. Com isso, mesmo gerando arquivos bem pesados, ela tem autonomia para quase uma hora de filmagem ou mais de 500 fotos nas maiores qualidades que a câmera oferece. Mas é possível expandir a capacidade para até 200 Gb e não ter preocupação alguma com armazenamento.

A Samsung Gear 360 pode ser encontrada em lojas online ou físicas a partir de R$ 1600.