Articulação para a votação estaria sendo feita por grandes partidos

Por: O Globo

Em 20 de setembro, 2016 - 08h40 - Política

Na presidência da sessão desta segunda-feira na Câmara, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) adiou a votação de um projeto que criminaliza o “caixa dois” de campanhas eleitorais, mas abrindo brecha para absolver políticos por crimes deste tipo cometidos no passado. A possibilidade de votação provocou polêmica no plenário. A articulação para a votação estaria sendo feita por grandes partidos e tem como lastro uma das propostas apresentadas pelo Ministério Público, que está em debate na comissão especial da Câmara que analisa as dez propostas de combate a corrupção. A manobra foi revelada na coluna de Merval Pereira publicada no GLOBO de domingo e lida nesta segunda-feira, no plenário do Senado, por Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Líderes dos principais partidos se reuniram na Câmara, e Mansur decidiu dar início à discussão do projeto em plenário. À noite, porém, diante da pressão para que a matéria fosse retirada de pauta ou para que a votação fosse nominal — o que permitiria identificar quem seria a favor —, Mansur desistiu da votação e encerrou a sessão.

À tarde, pegos de surpresa, deputados questionaram a inclusão na pauta de proposta do ex-deputado Régis de Oliveira sobre pontos da reforma política e que seria a base para apresentação de uma emenda de criminalização do caixa 2, que, no entantimento de deputados, permitiria livrar os infratores.

Logo na abertura da sessão, diante do burburinho no plenário, o deputado Miro Teixeira (Rede-RJ) questionou Beto Mansur (PRB-SP), que presidia a sessão, sobre as matérias que estavam na pauta. Mansur falou sobre as medidas principais, mas acabou admitindo que também estava na pauta requerimento de urgência para o projeto de Oliveira.

— A Câmara ficará absolutamente exposta com esse tipo de coisa. Não podemos nos lançar num poço de suspeitas — pediu Miro Teixeira.

Líder do PSOL, Ivan Valente (SP) fez coro ao colega:

— Quem assume que pautou um projeto que vai ser execrado num momento que está para sair delação de OAS e Odebrecht? Vamos votar na calada da noite um projeto de anistia de caixa dois? Caixa dois é crime, como isso veio para a pauta? — perguntou.

No plenário do Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) leu trecho da coluna de Merval Pereira e também cobrou:

— Quero acreditar que o alerta de ontem, feito pelo jornalista Merval Pereira, não venha a se concretizar e não tenhamos a deformação da oitava medida das chamadas 10 Medidas Contra a Corrupção, propostas pelo Ministério Público — disse Randolfe.

Ao GLOBO, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou ter participado de qualquer articulação para absolver políticos de crimes de caixa dois cometidos no passado.

— Não é verdade, não estou articulando isso. Apenas dei minha opinião: se quiser votar

alguma coisa, defendo que seja o texto do MP — afirmou Maia.

Rodrigo Maia está no exercício da Presidência da República porque Michel Temer está fora do país. Interinamente, a presidência está sendo exercida por Waldir Maranhão (PP-MA), que não apareceu para presidir.

— Me procuraram e pediram para que eu tocasse a sessão com uma MP e esse projeto, que eu desconhecia o teor. Avisaram que viria um substitutivo. Vocês devem procurar os líderes para saber quem pautou. Eu procurei fazer o certo — disse Mansur.

— Isso tudo foi uma armação. O Temer está fora do país, o Rodrigo Maia na Presidência da República, resolveram deixar para o Waldir Maranhão colocar isso em pauta. Reabrir uma discussão de 2007 sobre o voto em lista que foi rejeitado pelo plenário. É um absurdo — disse Miro Teixeira.

O líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA), disse que em nenhum momento se tratou de eleições passadas e que a ideia era votar nesta segunda o projeto até como forma de inibir os candidatos que estejam fazendo caixa 2 nas eleições deste ano. Ele negou que a proposta tenha por objetivo anistiar aqueles que praticaram caixa 2 nas eleições passadas. — Não aceitamos anistia não, não tem isso. Quem apresentou o projeto foi o Ministério Público, se trata do passado, mas de atender a uma demando do MP. Foi um acordo de vários partidos — disse Imbassahy.

Antes de Mansur retirar de ofício a proposta — cedendo a pressão do plenário que cobrava a retirada - os líderes tinham decidido enfrentar a votação em plenário.

— Vamos tentar votar, mas qualquer coisa que tiver contorno de anistia, não será aceito. Vamos ver o texto. Não entendo que é anistia. Se não há lei que define o crime de caixa 2, como falar em anistia? — afirmou o líder do PP, Aguinaldo Ribeiro (PB).

Nos bastidores, líderes confirmavam a intenção de votar ainda ontem o projeto no plenário da Casa. A justificativa é de que se trata de proposta defendida pelo próprio Ministério Público e que conta com o apoio de vários líderes. A intenção seria separar o que é caixa 2 e dinheiro doado a partidos fruto de propina. Embora publicamente eles neguem que isso signifique uma liberação pelos delitos passados, admitem que, se o caixa 2 não era considerado crime antes, a nova lei permitiria o entendimento de que só existe crime cometido a partir de sua vigência.

O presidente nacional do PPS, Roberto Freire (SP), disse, no entanto, que a própria Justiça já está entendendo que é preciso separar o que é recebimento de recursos de propina de recursos doados por empresas, mas não foram contabilizados. Segundo ele, o próprio juiz Sérgio Moro tem dito que é preciso tomar cuidado e não misturar as duas coisas.

— O tribunal já está entendendo que é preciso separar. É um grave equívoco discutir e votar isso agora. Melhor é aguardar o tempo da Lava-Jato. Não será bem entendida essa medida — afirmou Freire.