Sessão especial: Entidades defendem a construção de hospital veterinário em Belém

Em 27 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

Entidades defensoras dos direitos dos animais participaram, ontem à tarde na tarde, de uma sessão especial na Câmara Municipal de Belém (CMB) para discutir a implementação de políticas públicas para os animais na capital paraense. Dentre as propostas estavam criar uma comissão especial para cobrar do prefeito Zenaldo Coutinho a construção de um hospital veterinário em Belém e a implementação de uma política pública que privilegie a educação da população e a castração dos animais. Os representantes das entidades cobraram a participação do Ministério Público do Estado do Pará (MPE-PA), que mesmo convidado, não compareceu ao evento.

O grupo defende a aprovação da Lei 9.202/2016, que penaliza com multa os atos de maus-tratos e abandono dos animais. Segundo os defensores, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que existam aproximadamente 30 milhões de animais domésticos abandonados em todo o mundo, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros.