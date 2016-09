O DJ mais bem pago do mundo comentou sobre a separação da cantora e as polêmicas que rolaram desde então

Por: EGO

Em 08 de setembro, 2016 - 15h03 - Celebridades

Calvin Harris finalmente abriu o jogo sobre seu término com Taylor Swift - em junho deste ano - e refletiu sobre as infinitas brigas com a ex-namorada nas redes sociais desde então.

Em entrevista à edição americana da revista "GQ", o artista - que está no primeiro lugar do ranking entre os DJs mais bem pagos do mundo - contou que se arrependeu de ter usado o Twitter para desabafar.

"Quando acabou, tudo desabou. Agora eu vejo que aquilo tudo no Twitter foi o resultado de eu ter cedido à pressão. Levei um minuto até eu perceber que nada daquilo importava. Eu sou um cara positivo", disse ele.

O DJ ainda revelou à publicação que foi muito difícil manter a relação dos dois de forma discreta, sem que isso se tornasse uma "atração de circo". "Foi a situação errada para nós dois. Claramente, não estava dando certo, então acabou, mas tudo aquilo que aconteceu depois... O término do nosso relacionamento foi mais noticiado do que o namoro em si. É muito difícil quando algo que eu considero tão pessoal se desenrola tão publicamente. Quando estávamos juntos, nós éramos extremamente cuidadosos para não nos tornarmos uma atração de circo. Ela respeitava meus sentimentos em relação a isso. Eu não sou bom em ser famoso", completou.