Na manhã da última sexta-feira (17), os novos alunos da Universidade do Estado do Pará (Uepa) participaram de um Trote Solidário inovador e sustentável. Com o intuito de levar aos calouros uma maior conscientização sobre a necessidade do cuidado com a instituição da qual são alunos, a Universidade promoveu no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) uma 'repaginada' na área externa do campus. Pinturas nos muros, criação de um jardim e ações de combate a focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue e a chikungunya, foram algumas das atividades desenvolvidas pelos estudantes.

Com o tema "CCSE, meu Centro. Eu respeito e cuido", os calouros foram incentivados a dar mais vida ao espaço onde conviverão. Desde uma palestra sobre educação ambiental, até lixamento de pallets que serão usados em uma pequena horta, fizeram parte da programação da semana de acolhimento dos alunos.

Para Matheus Martins, 17 anos, que acaba de ingressar no curso de matemática, a iniciativa é uma ótima oportunidade para começar a interação entre a turma. "Eu nunca tinha visto algo do tipo. É trabalhoso, mas fica divertido, a gente aproveita para se conhecer mais, tanto os outros calouros quanto os veteranos", afirmou.

Já Walter Brandão, 28 anos, e ingresso na mesma turma de Matheus, declarou sua felicidade em poder participar de um trote que visa melhoras no meio ambiente. "A gente ouve falar de trotes ruins nas notícias, e esse aqui é muito positivo. Vai deixar algo de bom para o campus", ressaltou.

Para ajudar na efetivação da ação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) doaram mudas para serem utilizadas no novo jardim. Pneus velhos foram pintados e canteiros escavados para servirem de vasos.

A ação em combate ao Aedes aegypti partiu dos estudantes das licenciaturas de Ciências Naturais, que caçaram focos do mosquito por todo o campus. "Fizemos uma fórmula para exterminar as larvas do mosquito, para mostrar aos calouros como os conhecimentos de química podem ser aplicados. Assim, eles entram em contato com o curso e ainda promovem uma boa ação para todos", detalhou Leonan Leonardo, representante do Centro Acadêmico de Ciências Naturais. Então, como parte integrante dessa ação, os calouros distribuíram entre os colegas pequenos vidros com repelente caseiro, feito com álcool de cereais, cravo da Índia e óleo corporal.

Para os membros do Centro Acadêmico de Letras (CA), ficou a resposabilidade da pintura dos muros. Uma das ideias encantadoras para o espaço é o uso de tinta lousa para a pintura de algumas paredes que, no futuro, receberão periodicamente poemas selecionados pelos estudantes do curso para serem escritos.

Essas ações devem ter continuidade durante todo o ano de 2017 e envolverão, também, os calouros ingressantes na Uepa no segundo semestre.