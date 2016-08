Equipamentos de ar-condicionado não funcionam há vários meses

Por: O Liberal

Em 01 de setembro, 2016 - 07h31 - Belém

Quem tem frequentado o Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans, nos últimos meses, reclama do desconforto. O motivo é o calor no saguão de passageiros, de acordo com alguns vendedores de lojas instaladas no interior do aeroporto. De acordo com eles, as centrais de ar-condicionado estão com defeito há vários meses. Com isso, o calor atormenta usuários, turistas, funcionários e lojistas.

Os vendedores dizem que o desconforto piora no início da tarde, quando a temperatura se eleva em Belém. Cleiton Costa, de 27 anos, que trabalha em uma livraria do aeroporto, reclamou que o incômodo se arrasta há muito tempo, sem qualquer resposta da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto da capital paraense. “Tem horas que não tem nenhuma diferença entre estar aqui dentro do aeroporto e lá fora, porque a sensação térmica é a mesma: insuportável. Os consumidores que entram na loja se queixam o tempo todo do calor. A gente que trabalha aqui até o final da tarde sofre muito”, lamentou.

Operador de caixa em uma lanchonete situada no aeroporto, Roberto Quaresma, de 22 anos, também relatou os inconvenientes de trabalhar nestas condições. “As meninas passam a manhã inteira se abanando. É muito complicado atender com este calor. A administração do aeroporto só diz que vai resolver, mas, até o momento, nenhuma providência foi tomada”, protestou.

Em maio deste ano, até a cantora Fafá de Belém fez um protesto a respeito do problema nas redes sociais. Ela cobrou soluções e alegou que muitos usuários estavam passando mal com o calor.

Desde o início deste ano, as centrais de ar-condicionado do aeroporto apresentam problemas e não refrigeram normalmente. A situação incômoda se acentua também com a diminuição das chuvas, pois o intenso calor atormenta quem está no saguão de passageiros e também em outros ambientes. O aeroporto é administrado pelo governo federal, por meio da Infraero. A empresa diz que, no menor tempo possível, finalizará os serviços de manutenção das unidades de resfriamento de líquido do sistema de climatização do aeroporto.