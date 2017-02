Agências abriram ontem para tirar dúvidas de interessados em sacar dinheiro do fundo

Em 19 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A procura pelas agências da Caixa Econômica Federal localizadas em Belém e nos municípios do interior do estado foi grande na manhã de ontem. As 36 agências no estado do Pará (sendo 10 delas em Belém) irão abrir aos sábados, uma vez por mês, de fevereiro a julho, exceto no mês de abril, e sempre das 9h até 15h.

