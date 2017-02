Agências do banco abriram excepcionalmente das 9h às 15h para tirar dúvidas de interessados em sacar dinheiro de contas inativas do FGTS.

Por: G1

Em 18 de fevereiro, 2017 - 20h28 - Brasil

Caixa Econômica Federal realizou 356 mil atendimentos neste sábado (18), no 1º dia de funcionamento no fim de semana para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre o saque de contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

Quase 2 mil agências do banco abriram das 9h as 15h, e o movimento foi considerado tranquilo, sem muitas filas, em São Paulo, Pernambuco e no Acre. A Caixa vai abrir 1.891 agências em outros 4 sábados para esclarecer dúvidas: 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

De acordo com a Caixa, cerca de 1,4 milhão de trabalhadores interessados em obter informações sobre o FGTS foram atendidos, desde a divulgação do calendário de pagamentos na última terça-feira (14).

A liberação dos saques das contas inativas do FGTS é uma das estratégias do governo para tentar reaquecer a economia brasileira, que passa por período de recessão, com alta da inadimplência e da taxa de desemprego. A estimativa do governo é de que os saques tenham um impacto de R$ 30 bilhões a R$ 35 bilhões na economia.

Economistas avaliam que os saques das contas inativas do FGTS podem ajudar a reduzir a inadimplência, mas terão um impacto limitado para reaquecer o comércio. Eles acreditam que parte desses recursos será usada para quitar dívidas, enquanto o restante deve ir para o consumo e aplicações financeiras.