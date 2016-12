RETRAÇÃO - Queda nos postos oscila entre 8 e 13%, diz Sindicombustíveis

Em 27 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

O Estado do Pará tem a segunda gasolina mais cara do Norte, constata pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA) divulgada ontem. Por conta dos constantes aumentos registrados este ano, os consumidores diminuíram "bastante" o consumo, diz Ovídio Gasparetto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Pará (Sindicombustíveis-PA). Ele diz que as vendas do combustível caíram nos postos entre 8% e 13%.