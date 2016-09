BELO MONTE: Decisão do TRF garante a operação da hidrelétrica instalada no Xingu

Em 17 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) derrubou a liminar que determinava a suspensão da licença de operação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em Altamira, no sudeste do Estado do Pará. A decisão foi divulgada na quinta-feira, 15, pela Norte Energia, responsável pela construção do empreendimento no Rio Xingu.

De acordo com a Norte Energia, o presidente do TRF1, baseado nas argumentações apresentadas pela Advocacia-Geral da União (AGU), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou a suspensão da liminar concedida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária em Altamira.