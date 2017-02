O encontro é nesta segunda-feira (20), na Fotoativa

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h16 - Entretenimento

Neste mês, a fotógrafa nordestina Ana Lira ministra o Café Fotográfico da Fotoativa. A pernambucana conduz o bate-papo “Obra-projeto como processo de mediação”, que reflete o trabalho que a artista vem desenvolvendo. O trabalho passa por três pilares: investigar como viver pode ser um ato poliítico, as viveências como processos de mediação coletiva e o desenvolvimento de obra-projeto em vez de obra-objeto. O encontro é nesta segunda-feira (20), na Fotoativa (Praça das Mercês, 19), às 19h. A entrada é gratuita.

A exposição Não-Dito da artista, ainda está em cartaz na Galeria de Arte do CCBEU. A mostra é fruto de um processo de pesquisa do projeto Voto!, no qual a artista explorou a atual crise de representação política brasileira, mapeando discursos criados por rasgos, escritos e colagens que foram deixados para trás pela população e transformados pela ação do tempo. Ao todo, são 16 peças de acrílico, seis impressos em formato de santinhos eleitorais, sete cartazes, uma lona e um projeto audiovisual, além de materiais coletados nas ruas como panfletos, cartas-abertas, adesivos e cartilhas.

O Café Fotográfico é um evento regular realizado sob coordenação de Irene Almeida, do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Fotoativa. O projeto recebe mensalmente artistas e pesquisadores para refletir sobre a produção e veiculação da imagem a partir de relatos de experiências e apresentações de pesquisas no campo das artes visuais.