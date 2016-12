Celebração natalina conta com um setlist repleto de canções das anos 80 e 90

Em 24 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A Se Rasgum Produções apresenta a tradicional festa de natal “Jingle Hell”. O evento, que será neste sábado, a partir das 23h59, no Café com Arte, vai contar com show do Presidente Elvis, do americano Erik Mostar, além de vários DJs convidados que vão apresentar sets especiais para animar a noite.