Conhecida pela polícia, traficante foi flagrada com 29 trouxas de maconha em casa

Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Uma denúncia anônima feita pelo telefone 181 resultou na prisão em flagrante de Roberta Cristina Barros da Silva, de 26 anos, ontem à tarde, em uma vila do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. A mulher, que é cadeirante, transformou a própria casa numa boca de fumo.

Roberta, que conta com a ajuda de parentes para executar as atividades do dia a dia, já era conhecida pela polícia. De acordo com o delegado Marcílio Diniz, da delegacia do Júlia Seffer, onde o inquérito foi instaurado, a mulher é “contumaz na prática de delitos”.

