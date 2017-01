A ação contemplará clientes de baixa renda dos municípios de Altamira, Vitória do Xingú e Uruará

A Celpa, por meio do Projeto Comunidade Eficiente vai contemplar 360 famílias desses três municípios, com a troca de geladeiras velhas por modelos novos e mais econômicos. Em cada município serão trocadas 120 geladeiras. Para isso, os clientes devem ficar atentos ao período de cadastro. No município de Altamira, o cadastro será feito nos dias 10 e 11 de janeiro, das 8h às 17h, no Estacionamento do Centro de Eventos de Altamira e a entrega das geladeiras novas ocorrerá no dia 19, quinta-feira. Em Vitória do Xingu, segue a mesma programação na Praça dos Benjamins. Já no município de Uruará, o cadastro será feito nos dias 24 e 25 de janeiro e a entrega no dia 02 de fevereiro, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Nicoline.

A ação contempla ainda a troca de 2.040 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, por município, que pode ser feita durante o cadastramento ou por ocasião da entrega das geladeiras às famílias contempladas. Cada família poderá trocar até dez lâmpadas. Essa iniciativa, permite uma economia de até 80% na iluminação residencial.

O Executivo de Relacionamento com Cliente (em Altamira), Antônio Andrade, disse que para ser beneficiado, a família deve ter cadastro na Celpa como cliente Residencial Baixa Renda, não possuir débitos com a concessionária e ter uma geladeira velha em funcionamento. Os mesmos requisitos são exigidos para a troca de lâmpadas.

De acordo com o líder da área de Eficiência e Inovação da Celpa, Hugo Cardoso, esse é um trabalho de inclusão e educação, que vem sendo desenvolvido pela concessionária, com o objetivo de orientar a população sobre como utilizar a energia de maneira racional e sem desperdícios.

Comunidade Eficiente – O projeto tem atuação em três frentes: inclusão, educação e economia. Em relação ao primeiro item, a concessionária deve firmar parcerias com as prefeituras dos municípios para que sejam coletados os dados dos potenciais clientes para fazer parte do Programa Tarifa Social. A partir daí os agentes de campo que, serão disponibilizados pela Celpa, farão as entrevistas com os cidadãos para incluí-los no benefício do Governo Federal que concede descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica. Inicialmente, o objetivo é incluir cerca de 50 mil novos usuários no Programa. A ação também vai oferecer 160.000 unidades de lâmpadas fluorescentes e de LED para substituir as incandescentes e fluorescentes.

Comunidade Eficiente em Altamira

Período de cadastro: 10 e 11 de janeiro de 2017

Horário: 08h as 17h

Local: Estacionamento do Centro de Eventos de Altamira.

Comunidade Eficiente em Vitória do Xingú

Período de cadastro: 10 e 11 de janeiro de 2017

Horário: 08h as 12h e 14h as 17h

Local: Praça dos Benjamins.



Comunidade Eficiente em Uruará

Período de cadastro: 24 e 25 de janeiro de 2017

Horário: 08h as 12h e 14h as 17h

Local: Ginásio Poliesportivo Eduardo Nicoline.