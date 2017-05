Para crítico, “Rock Dog” é um filme com boa premissa, mas que não deve fazer história e nem marcar o público

Em 05 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Codiretor de “Toy Story 2” ao lado de John Lasseter, Ash Brannon chega aos cinemas brasileiros com seu primeiro longa solo como diretor: “Rock Dog - No Faro do Sucesso”. Entre um e outro, ele também codirigiu “Tá Dando Onda”. Infelizmente, se formos posicionar o novo trabalho em termos de qualidade, “Rock Dog” está mais próximo de “Tá Dando Onda” do que de “Toy Story 2”. As informações e opiniões são do site Adorocinema.

Escrito por Brannon em parceria com Kurt Voelker (Doce Novembro), o novo filme é bonitinho, divertidinho, tudo inho. Funciona como um entretenimento momentâneo e pode até divertir o público menos exigente, mas a verdade é que “Rock Dog” é uma experiência de memória curta e sem grandes recompensas.

