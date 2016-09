Ex-BBB está em Angra dos Reis, no litoral do Rio, e compartilhou imagens com roupas de banho em rede social curtindo dia de mergulho

Em 21 de setembro, 2016

Cacau apareceu com a parte de cima do biquíni em imagens compartilhadas por ela em seu perfil no Snpachat nesta quarta-feira, 21. Com o visual de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, ao fundo, a ex-BBB fez caras e bocas em vídeo e mostrou parte do corpo, após passar por intervenções estéticas em agosto.

Maria Claudia, que colocou 295 ml de silicone em cada seio e fez lipoaspiração no abdômen e nos braços, chegou a compartilhar a mudança com os fãs. Além do corpo, a blogueira também deu uma recauchutada no visual: novos fios mais longos e mais loiros.

Em conversa com o EGO, Cacau contou que a perda de peso é, também, graças a reeducação alimentar. "Estou bem feliz! Estou perdendo peso rápido e meu manequim está em fase de transição; Faço reeducação alimentar e não está nada sofrido, pois só me alimento de comidas saudáveis". Sete quilos mais magra, ela está ostentando a silhueta em fotos nas redes sociais, evem abusando das blusas cropped e roupas justas.