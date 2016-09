Mulheres recorrem à cirurgia para conseguir um rosto mais fino. Dentista Bruna Pontes explica sobre o procedimento.

O efeito “biquinho” tem sido um desejo de muitas mulheres. Isso é perceptível com a nova moda de maquiagem que faz o contorno e afina o rosto. No entanto, dar adeus as bochechas tem sido uma realidade cada vez mais comum para elas, que têm recorrido à bichectomia. Esse é o nome dado à cirurgia plástica para redução das bochechas, que busca afinar o rosto, dando um perfil mais harmônico e atraente para quem possui as bochechas grandes ou volumosas.

Várias são as blogueiras e famosas que são adeptas deste tipo de intervenção, como as Kardashians, Angelina Jolie, Megan Fox e Madonna.