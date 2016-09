Pecuarista amigo do ex-presidente Lula fez empréstimo no valor de R$ 12 milhões

Por: O Globo

Em 15 de setembro, 2016 - 08h57 - Polícia

Curitiba - O juiz Sérgio Moro condenou a nove anos e 10 meses de prisão o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes de corrupção passiva e gestão fraudulenta de instituição financeira, por ter retirado em nome dele um empréstimo de R$ 12 milhões no Banco Schahin, destinado a quitar dívidas do PT. O empréstimo não foi pago e foi quitado de maneira fraudulenta, com o fechamento de um contrato do Grupo Schahin, com a Petrobras, para operação do navio-sonda Vitória 10000. Foi simulado uma falsa doação em pagamento com embriões bovinos.

Também foram condenados o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto (a seis anos e oito meses de prisão por corrupção), Fernando Schahin, do Banco Schahin, o lobista Fernando Soares, o Baiano, e Eduardo Costa Vaz Musa, ex-executivo da Petrobras e da Sete Brasil. Schahin, Soares e Musa foram condenados por corrupção e receberam penas de reclusão, mas foram beneficiados e cumprirão apenas o que está previsto no acordo de delação premiada que assinaram com o Ministério Público Federal (MPF).

Moro determinou que a pena de Bumlai seja cumprida em regime fechado, condicionando a progressão de regime à reparação dos danos. Na sentença, ele afirmou que não houve colaboração de Bumlai no processo, mas confissão parcial.

"Os fatos admitidos por José Carlos Costa Marques Bumlai já haviam sido revelados pelos colaboradores Salim Taufic Schahin e Fernando Antônio Falcão Soares. A colaboração exige informações e prova adicionais. Não houve acordo de colaboração com o MPF (...)", disse Moro, acrescentando que não cabe ao Judiciário "reconhecer benefício decorrente de colaboração se não for ela precedida de acordo com o MPF".