Por conta da doença, foram realizados sacrifícios de cerca de 430 mil aves

Em 14 de janeiro, 2017 - 14h18 - Mundo

Uma forma violenta do vírus da gripe aviária se espalhou por 55 granjas da Bulgária, fazendo as autoridades veterinárias do país anunciarem o sacrifício de aproximadamente 430 mil aves desde a detecção inicial do surto, em meados de dezembro, disse neste sábado a ministra da Agricultura, Dessislava Taneva.

O país dos Balcãs também registrou quatro casos de gripe aviária em patos selvagens no mesmo período.

A Bulgária impôs uma proibição de escala nacional no mercado de aves e também na caça esportiva a pássaros, além de já ter gastado mais de 500 mil dólares para sacrificar aves, na tentativa de conter o surto.

A região de Plovdic, no sul do país, foi a mais afetada pelo vírus H5N8, que é altamente patogênico, disse a ministra, esclarecendo que 300 mil sacrifícios já foram realizados, a maioria de patos, e que outros 130 mil ocorrerão neste sábado.

As autoridades impuseram zonas de quarentena ao redor de granjas afetadas.