Time catarinense tem classificação inédita para a 2ª fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians

Em 17 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O sonho de faturar uma boa grana com o Corinthians em 1º de março ficou pelo meio caminho. Aliás, em Brusque, pequena cidade de Santa Catarina, onde o Brusque Futebol Clube mostrou ser gigante, ontem à noite, ao eliminar o Clube do Remo da Copa do Brasil de 2017, ganhando do time paraense por 2 a 1. Em duas participações na competição nacional, o time catarinense ainda não havia conseguido passar da primeira fase, e ontem, em casa, conseguiu o grande feito para enfrentar o Coringão cheio de moral.

