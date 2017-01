Salete procura o médico e tenta mudar sua cabeça

Em 16 de janeiro, 2017

Salete (Claudia Raia) não se conforma ao saber que Bruno (Armando Babaioff) decidiu ir para o Canadá. A candidata a prefeita procura o médico para entender por que o rapaz mudou de ideia e aceitou a bolsa, e ele diz: "A Jéssica (Marcella Rica) mentiu pra mim, Salete! O traficante pra quem ela trabalhava apontou uma arma pra minha cabeça!".

Lembrando da sua história com Gustavo (Daniel Rocha), a dona do posto aconselha: "O que você descobriu sobre ela é duro de engolir, mas dá um tempo pras coisas se ajeitarem. Se você for embora, vai se arrepender de ter jogado fora uma história linda dessas". Mas parece que ele está decidido! Salete percebe que não tem saída e pede, por fim, para o médico ao menos se despedir pessoalmente.

Bruno vai até o posto para colocar um fim na relação com a irmã de Flavia (Maria Flor). Ou será apenas um tempo? Sem fazer promessas para o futuro, o médico diz que talvez os dois fiquem juntos novamente quando ele voltar. Antes de um longo beijo de despedida, a loira diz: "Eu te amo. E vou torcer pra vida dar um jeito de colocar a gente de novo um no caminho do outro. Eu quero ficar com você... Do jeito que a gente sonhou, Bruno!".

