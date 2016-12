'Estamos focados na gravidez ainda', disse ele

Por: GShow

Em 22 de dezembro, 2016 - 09h28 - Celebridades

Bastou Yanna Lavigne anunciar que estava grávida de Bruno Gissoni para surgirem rumores de que o casal estaria planejando subir ao altar: "Não vamos casar. Isso é coisa que alguém inventa e todo mundo sai espalhando".

O gato, contudo, não descarta juntar as escovas de dentes com a namorada em breve. "Não sabemos como vai ser ainda. Estamos tão focados na gravidez. É um momento muito especial que estamos curtindo. Mais para frente vamos pensar nisso com calma. O ideal é não misturar as coisas", explicou o intérprete de Toninho de Malhação - Pro Dia Nascer Feliz.

O irmão de Rodrigo e Felipe Simas revelou que sua família não tem a tradição de se casar e que não cogita, por exemplo, entrar na igreja vestido de noivo ou fazer uma megafesta para celebrar uma união: "Casamento pra mim vai além do papel. É troca de amor, de lealdade, um convívio harmonioso, morar junto... São duas pessoas que se amam e escolhem formar uma família. Isso é muito mais forte que a festa ou um documento".

Recentemente, Gissoni descobriu que Yanna está grávida de uma menina. A família do rapaz ficou radiante com a chegada de mais uma garotinha para o clã. "A reação deles foi ótima. Ninguém chorou porque nesse momento de vida, nossa família está superpreparada. Felipe já está no segundo. Ele tem um menino e agora vai ter uma menina. Elas vão ser BFF (best friend forever ou melhor amigo para sempre)", disse sobre a gravidez da cunhada. A única preocupação do ator, que ainda não escolheu o nome da filha, é que o bebê nasça com saúde: "Ela vai ser superamada. Estamos muito felizes".