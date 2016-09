Bruno Gissoni e Yanna Lavigne se divertiram juntinhos em São Paulo. Na madrugada deste sábado, 3, os atores foram a uma festa realizada em uma boate

Por: GShow

Em 03 de setembro, 2016 - 08h52 - Celebridades

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne se divertiram juntinhos em São Paulo. Na madrugada deste sábado, 3, os atores foram a uma festa realizada em uma boate no bairro do Itaim Bibi. Murillo Lima postou foto do casal em seu perfil na rede social Instagram e escreveu na legenda da imagem: “Matando a saudade deles”.

Yanna Lavigne publicou uma bela foto em seu Instagram na noite da última quarta-feira, 31. Na imagem, a atriz aparece fazendo pose com um maiô preto superdecotado à beira-mar.

Recentemente, Yanna viajou para Itália com Bruno Gissoni, aumentando os rumores de que eles teriam reatado o namoro. Ela publicou uma foto em que aparece em um carro, ao lado do ator. Aliás, apesar de não confirmarem o retorno do romance, os dois foram vistos juntos diversas vezes nos últimos dias. Em fotos postadas nas redes socias, eles aparecem curtindo a viagem, aproveitando o verão europeu em praias belíssimas.