Médico age estranho mais uma vez e evita a loira no hospital

Por: GSHOW

Em 11 de janeiro, 2017 - 12h40 - Novelas

As coisas não andam muito bem entre Jéssica (Marcella Rica) e Bruno (Armando Babaioff). Depois de descobrir sobre o passado da loira, o médico não está mais tratando a filha de Salete (Claudia Raia) da mesma forma. No hospital com Flavia (Maria Flor) para saber sobre o estado de Cidália (Susana Ribeiro), a garota procura o namorado no corredor depois da consulta.

"Eu não quis te perguntar na frente da Flavia, mas a Cidália tem chances de ficar boa mesmo, com a cirurgia?", ela pergunta. Mas Bruno é ríspido e corta logo o assunto, dizendo que está muito ocupado. Ofendida, Jéssica tenta entender esse tratamento, mas ele diz para se falarem depois e sai dali. Tadinha! É claro que ela fica superchateada, né?

Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 11/1.