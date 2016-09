Irritado com as atitudes da advogada, o rapaz diz poucas e boas na cara dela

Por: GShow

Em 12 de setembro, 2016 - 13h31 - Novelas

Bruna (Fernanda Vasconcellos) está se mostrando uma falsiane daquelas. Com dificuldades de reconquistar o amor de Giovanni (Jayme Matarazzo), a advogada decide partir para o ataque e jogar o rapaz contra a própria família. O primeiro passo é dizer, em pleno jantar, que ele está apaixonado por Camila (Agatha Moreira) e que virou aliado de Aparício (Alexandre Borges).

A notícia, é claro, deixa Francesca (Marisa Orth) furiosa. Mas Giovanni não se entrega e decide encerrar a discussão. “Ah, quer saber? Pra mim, chega! Quando vocês quiserem conversar com calma, a gente se fala de novo. Não era pra ser assim”, dispara, antes de sair.

Bruna, então, vai atrás dele e acaba ouvindo o que não quer. “Que cê vai dizer agora? Que fez tudo por amor? Pra me proteger? Fala a verdade, Bruna, você não me ama. [...] Você só tá querendo acabar com a minha vida!”, dispara. Para virar o jogo, ela ela se faz de vítima e acaba tirando Giovanni do sério. “Entende uma coisa... O que a gente teve, não existe mais. [...] Ficou um carinho muito bonito, que você vai acabar destruindo se continuar agindo desse jeito”, diz, na lata.

Eita! Será que agora Bruna vai se conformar que perdeu Giovanni de vez? Não perca a cena que vai ao ar nesta segunda-feira, 12/9.