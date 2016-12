Em fotos que circulam na web, casal diz estar em São Paulo

Por: Quem

Em 22 de dezembro, 2016 - 09h18 - Celebridades

Bruna Marquezine e Neymar foram vistos mais uma vez juntos. Em fotos que circulam na web, os dois primeiros posaram com um motorista de táxi, que aproveitou que estava levando dois passageiros famosíssimos e decidiu registrar o momento, na madrugada de quinta-feira (22).

Momentos depois, no Snapchat, Neymar publicou um clique do casal vestidos para uma festa a fantasia: ele de Batman e Marquezine, claro, de Mulher-Gato. Segundo fontes de QUEM, eles estão na festa à fantasia do surfista Gabriel Medina, em Maresias, no litoral de São Paulo.

O aniversariante, que chega aos 23 anos, foi de jogador de beisebol e posou com o jogador. "Feliz aniversário, irmão", escreveu Neymar. Famosos como Thiaguinho e o jogador de vôlei Bruninho.

Não é a primeira nem a segunda vez que Marquezine e Neymar são vistos. Em um dos cliques, eles posaram com fãs em uma festa, mas separadamente.