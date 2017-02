A atriz ainda revela a Matheus Mazzafera que nunca acreditou em príncipe encantado ou sonhou em se casar

Por: VOGUE

Em 20 de fevereiro, 2017 - 14h11 - Entretenimento

Uma das musas do Baile da Vogue, Bruna Marquezine causou furor ao chegar ao gala com uma produção arrebatadora: a atriz escolheu um longo dourado de couro by Patrícia Viera para representar seu signo de Leão na edição de 2017, realizada na última quinta-feira (16.02) no hotel Unique, em São Paulo, com o tema místico e astrológico de Lady Zodiac.

Minutos antes do glamour pré-Carnaval, ainda de roupão, a atriz bateu um papo com Matheus Mazzafera. A bela falou sobre seu relacionamento com Neymar e relembrou sua trajetória profissional no novo episódio de Mister V.

Sempre discreta quando o assunto é sua vida pessoal, Bruna confirmou oficialmente seu namoro com o jogador e disparou: “Eu nunca idealizei me casar e nunca acreditei em príncipe encantado. Na verdade, meu sonho sempre foi ser mãe”.