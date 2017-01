Neymar posta foto de passeio com o filho davi ao lado de Bruna marquezine e ganha elogios dos fãs

Em 19 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Os fãs do casal “Brumar” foram presenteados, ontem, com uma foto dos dois, em clima de família. Neymar e Bruna Marquezine aparecem prestes a curtir um filme com o filho do jogador, Davi Lucca. “Cineminha”, disse ele para descrever a foto em que os três aparecem bem sorridentes. O jogador e a atriz podem até não ter dito ainda em público que voltaram, mas pelo visto o relacionamento está a todo vapor. As informações foram divulgadas ontem pelo site do notícias de celebridades “Ego”, da Globo.com.

