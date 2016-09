Usuário poderá trafegar pagando somente uma passagem

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 02 de setembro, 2016 - 10h47 - Belém

O Sistema BRT ( Bus Rapid Transit) começa nesta segunda-feira (5) a operar o sistema de integração entre os ônibus comuns e os do BRT por meio de três linhas. A partir de agora, o usuário poderá trafegar por essas linhas pagando somente uma passagem.

As primeiras a se integrar ao BRT são as linhas expressas Conjunto Maguari/Ver-o-Peso (via Almirante Barroso), Cordeiro de Farias/Presidente Vargas e Tenoné/Centro (via Conselheiro). Elas sairão de suas origens e obrigatoriamente entrarão no Terminal Mangueirão, onde o passageiro pode fazer embarque e desembarque entre elas, ou entre elas e o ônibus BRT.

Também a partir de segunda-feira, os ônibus expressos passam a contar com mais uma estação, localizada na Almirante Barroso com a Júlio César, que vem se somar à Estação Antônio Baena e Curuzu, e, na Augusto Montenegro, a Estação Marambaia (em frente ao conjunto Gleba). Já primeira parada dos ônibus expressos após entrar na canaleta sentido centro se dá na avenida José Malcher, próximo ao hotel Sagres. No sentido inverso, a última parada antes de entrar na canaleta rumo ao Entroncamento está localizada na baia recuada em frente ao Mercado de São Brás.

A integração se dará diariamente de 6h30 às 19h30 entre as três linhas expressas exclusivamente dentro do Terminal Mangueirão, e entre as linhas expressas e o BRT de 8h às 17h. O usuário acessa o sistema pagando sua passagem dentro de uma das três linhas expressas, ou nas bilheterias do Terminal Mangueirão e estações. Estudantes continuam pagando apenas meia passagem e todas as gratuidades serão mantidas.