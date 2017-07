Embora charmosa, a marquinha de biquíni esconde muitos riscos à saúde da pele

Em 27 de julho, 2017 - 06h00 - Mulher

É sempre mais difícil resistir à tentação de conquistar um belo bronzeado com o céu azul e o sol brilhando. Mesmo quem não viajou neste mês de julho pode aproveitar as piscinas e clubes da cidade para garantir a marquinha do biquíni. No entanto, quando o assunto é exposição ao sol, os dermatologistas são unânimes em aconselhar: proteção nunca é demais. Segundo especialistas, não existe bronzeado seguro e os danos à pele podem ir desde o envelhecimento precoce até, em casos extremos, ao desenvolvimento de câncer. Para evitar os efeitos nocivos do sol, as recomendações são diversas e passam por aplicar um filtro solar com fator de proteção de, no mínimo, 30, meia hora antes da exposição aos raios solares, reaplicá-lo a cada duas horas e não se esquecer de proteger também áreas sensíveis, como lábios, olhos e couro cabeludo.

Nem mesmo o horário antes das 10h e depois das 16h está liberado. É o que informa a dermatologista Mônica Aribi. “Antigamente, pensava-se que o sol antes das 10h e depois das 16h era benéfico por ser rico em ultravioleta A. Porém, hoje se sabe que ele é o maior envolvido no envelhecimento cutâneo, além de ser também um fator causador de câncer. Até 10h horas, o sol é considerado menos maléfico, mas ainda assim é necessário fazer a proteção”, alerta. Os raios ultravioletas B são considerados os maiores causadores do câncer e o período em que sua emissão é mais intensa é das 10h às 16h. Entretanto, mesmo os raios ultravioletas A podem causar a doença. A médica defende que não existe bronzeado saudável. “Toda vez que a pele se bronzeia é sinal de que foi ativado um mecanismo de defesa da pele”, argumenta. Conforme a especialista, a mudança de cor da pele após a exposição ocorre por meio da liberação da melanina, que é um meio de defesa do organismo para mostrar que a resistência da pele está chegando ao seu limite.

Para minimizar os danos causados pelo sol, além dos tradicionais filtros solares, existem ainda, conforme Aribi, substâncias para ingestão. São os chamados filtros solares via oral. Quem optar pelo creme ou gel, deve escolher fator de proteção mínimo de 30, e aplicá-lo 30 minutos antes da exposição ao sol. Duas horas depois, ele deve ser reaplicado. A médica ressalta que áreas sensíveis, como lábios e couro cabeludo, também devem ser protegidas. Alimentos podem ajudar não só a garantir uma tonalidade de pele mais saudável no verão, como a sua proteção. Além dos nutricosméticos, que reduzem os danos solares, os alimentos ricos em betacaroteno, presente nos vegetais amarelos e laranjas, são ricos em antioxidantes. Para quem não abre mão de uma pele bronzeada, a melhor opção são os bronzeamentos à jato, conforme a dermatologista, já que não mancham e não trazem malefícios à pele.

Famosa marquinha

Apesar dos riscos, a universitária Grace Raiol, 26, conta que gosta de tomar sol desde os 13 anos. Para amenizar os efeitos nocivos, ela evita horários em que a incidência solar é maior. Grace também não tenta conseguir o tom de pele desejado de uma vez só. “Faço a exposição de dois a três dias, passando protetor solar em áreas sensíveis, como rosto e mãos, e bronzeador nas demais áreas”, alega. A universitária confessa que já caiu no erro de não usar filtro solar para acelerar o bronzeamento. A experiência, segundo ela, não será repetida. Quando quer conseguir uma marquinha de biquíni, Grace procura bronzear no primeiro dia a parte da frente do corpo e, no segundo dia, a de trás. Outro truque apara alcançar o tom de pele desejado é a ingestão de cenoura e beterraba. Quando exagera, a jovem recorre aos banhos de hidratante.

Já a advogada Raissa Menezes, 23, diz que pega sol esporadicamente. “Minha cor já me favorece muito. Não costumo pegar sol constantemente, porém, quando pego, não esqueço de um bom filtro solar e um bom bronzeador”, declara. Raissa garante que usa o filtro também em seu dia a dia. A jovem também não dispensa um bom hidratante. “Apesar da minha cor morena, tenho a pele muito delicada. Preciso usar hidratante diariamente para não ressacar”, diz. Raissa se considera vaidosa e ressalta que os cuidados com o corpo não devem acontecer só no verão, mas durar o ano inteiro: “As pessoas devem se proteger sempre e tomar os devidos cuidados porque os raios solares fora do horário adequado são bastante nocivos para a pele”.

Dicas para o brozeamento perfeito

O bronze saudável deve ser obtido contando com filtro solar; em qualquer situação, o filtro solar é sempre necessário.

A pressa é inimiga para bronzear, em um dia apenas de exposição ao sol não se alcança a cor perfeita.

Depois da praia e banho, o hidratante pós-sol é recomendado com substâncias calmantes para amenizar efeitos ruins pela exposição ao sol intensa, contra o efeito da pele descascada.

Já para manter o bronze por bastante tempo, e em especial com o fim da temporada de exposição ao sol, alguns recursos são muito interessantes para continuar com a tonalidade bonita.

O suco com muito betacaroteno, um nutriente das frutas e verduras com as tonalidades em laranja e vermelho, é muito indicado.

O suco de laranja, folhas verdes, cenoura e beterraba são saudáveis e auxiliam o bronze prolongado, com estímulo para produzir melanina, que é responsável pela pigmentação, com proteção contra raio ultravioleta.

É recomendado também o consumo de alimentos ricos em ômega 3, com contribuição para absorver betacaroteno; exemplos são nozes, soja, peixes e linhaça.

É indicado tomar sol pela manhã ou no final da tarde, durante 15 minutos, por 1 ou 2 vezes semanalmente, sendo suficiente.