Manoel Ribeiro diz que problemas deixados pelas diretorias anteriores do leão são “enormes”

Em 01 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

Na terça-feira, 3, Manoel Ribeiro completa um mês como presidente do Remo. De maio de 2015 a janeiro de 2016, o cartola acumulou os cargos de presidente do Conselho Deliberativo e Conselho Diretor. Com a eleição de André Cavalcante para o Codir, voltou ser apenas presidente do Condel. No fim do mandato de Cavalcante lançou candidatura, opondo-se à reeleição de Cavalcante. Com apoio dos cardeais, beneméritos e conselheiros, ganhou a disputa.

