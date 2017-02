No Centur: Programação oferta 100 vagas para crianças a partir de cinco anos

Em 15 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A brinquedoteca da Fundação Cultural do Pará (FCP) oferece, a partir de amanhã, até o dia 21 deste mês, no horário de 15h às 18h, oficina de manipulação de marionetes. Estão sendo ofertadas 100 vagas voltadas para crianças a partir de cinco anos, com inscrição gratuita.

A produtora da oficina de manipulação de marionetes, Patrícia Ventura, destaca que os bonequeiros responsáveis pela oficina, Sam Rodrigues e Nívia Brito, fazem parte do Projeto Camapu, e vão mostrar para os participantes como é feita a manipulação dos bonecos. “Os alunos vão aprender basicamente como é o movimento dos olhos, boca, braços e como caminham.