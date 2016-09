Pais e especialistas se dividem quando o assunto é o contato dos filhos com celulares e tablets

Em 18 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Byanka Arruda

da redação

Em um período marcado pelo uso intenso e contínuo da tecnologia, não é difícil encontrar crianças ainda muito pequenas manipulando com habilidade aparelhos celulares, tablets ou notebooks. A exposição precoce ao mundo tecnológico, no entanto, divide opiniões. Afinal, até que ponto a tecnologia é benéfica às crianças e de que forma ela influencia no aprendizado dos pequenos?

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.