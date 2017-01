Confusão aconteceu em um bar na tarde deste sábado no bairro Aldeia. Uma das vítimas foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal (PSM)

Por: G1 Santarém

Em 07 de janeiro, 2017 - 17h48 - Polícia

Uma confusão durante um jogo de sinuca terminou com três homens esfaqueados na tarde deste sábado (7), em um bar na avenida Tapajós, esquina com a travessa Assis de Vasconcelos, no bairro Aldeia, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações repassadas a equipe de reportagem da TV Tapajós, durante a briga, um homem acabou atingido outro com uma facada nas costas. No mesmo instante, amigos da vítima acabaram ferindo outros dois homens também a golpes de faca.

Um deles, com a faca encravada nas costas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Segundo a polícia, um dos suspeitos é ex-presidiário.