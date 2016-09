O 1° Bregaço Festival vai reunir os melhores do gênero no Mormaço

Em 09 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Amanhã, os amantes do brega poderão curtir o 1°Bregaço Festival, no Mormaço. O evento vai reunir os representantes de todas as vertentes do brega. Será uma noite pra dançar, curtir, cantar e soltar a voz, com X-Calypso, Viviane Batidão, Nelsinho Rodrigues, Mauro Cotta e Jade.

