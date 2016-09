Em 12 de setembro, 2016 - 01h30 - Braz Chucre

Basquete

Maravilha: a equipe Braz Chucre lidera o torneio de basquete máster “Vale a Pena Ver de Novo’” com quatro vitórias. Venceu ontem a equipe do R. Porto por 64 a 56. A C. Guimarães é a segunda. Perdeu para Ivo Amaral por 79 a 73. E C.Ferreira ganhou do G. Guerreiro por 61 a 56.

Paracopa

Na abertura da Paracopa Sesc de Basquete em cadeira de rodas, abertura dia 29, terá presença do paratleta Lucas Prado, recordista mundial dos 100 e 200m (T11) que fará palestra motivacional com tema: “Eu posso, eu consigo, eu vou fazer”.

Natação

Fred Figueiredo arrasou no XXII Campeonato Norte Nordeste Centro-Oeste de Natação Máster, realizado em Macapá- AP. Foram cinco medalhas de ouro nos nados de costa, peito, borboleta, livre ( 50m) e no revezamento 4 x 50 categoria160 anos. Em medalhas de ouro o Pará foi terceiro atrás do DF e AP.

Copa

A Copa Norte Sub-20 prevista para segundo semestre foi cancelada. Ninguém quis bancar a competição. As federações do Pará e do Mato Grosso do Sul chegaram a se candidatar para receber os jogos, mas recuaram. Grana curta e sem apoio da CBF, então, babau.

Feminino

Com os jogos finais da fase classificatória do segundo turno, em que a Esmac goleou o Independente por 11 a 1 e o Paysandu marcou 8 a 1 no Estrela, a semifinal ficou assim: Paysandu x Time Negra; Esmac x Pinheirense. Jogos no domingo, 18.

Enterradas

Edilson Kramer anuncia nova eleição para a presidência da Federação de Ciclismo. Diz que já contribuiu muito para o ciclismo e é a vez de outro pedalar.

Segue as inscrições para o 7º Campeonato Paraense Máster de Natação em piscina curta - troféu Luz Acácio Sobral - dias 24 e 25.

As oitavas de final do campeonato de futsal adulto masculino começa quarta-feira (14) com o jogo São Domingos x Hoollygans, no ginásio do NEL, 20h.

O Shouse está com tudo pronto para representar o futsal paraense na Liga Norte. O Remo também. Quem tiver mais peso ganha a queda de braço.

Eleições na Fefuspa marcada para primeira quinzena de dezembro. Inscrição de chapas até 28 de novembro. Fala-se nos bastidores que o capitão Beto Ivo, ex-craque, será candidato.

Ao Landri Osório, diretor de natação da Tuna Luso, leitor da coluna, boa semana de trabalho.

Luiz Omar (Mamá), presidente do “Quenzão”, por não ter sua conta aprovada pelo Conselho Fiscal, renunciou ao cargo. Gastou mais do que podia e ainda queria troco. A velha guarda do vermelho e branco do reduto foi no seu gogó.

Andiroba suou muito para empatar com o Real Maguari por 3 a 3. Os gols de Poloca, Caça Rato e Rafael Melo, considerado o craque do jogo.

Chelsea do Sevilha passou pelo Só Gelada da Cidade Nova marcando 2 a 1 com os gols de Tim e César. Badi Melo (Minha Ótica) está satisfeito.

Ellen Castro tem audiência na justiça dia 21. Está com prestação de conta em mãos para provar lisura na administração da FPDA.

Alex Henrique Souza Santos, carateca paraense, está inscrito no Karatê 1 Premier League da CBK, categoria kumite 67 kg, de 17 a 18 em Fortaleza-CE.

No Brasileiro Adulto e Master de Taekwondo em João Pessoa- PB/Paraíba, Arthur Costa foi segundo no 63kg masculino e Josiane Lima, também segundo, no 53 kg feminino.

Associação Paraense de Basquete Máster ( APBM) promotora do torneio “Vale a Pena Ver de Novo”, está agradecendo ao Paysandu pela liberação do Moura Carvalho, local dos jogos.

O Botafogo-PB deu uma “mãozinha” ao Remo ao empatar com o ASA. A situação é: Leão precisa vencer o América-RN, torcer para o ABC ganhar ou empatar com o ASA

