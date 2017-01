Concerto "Belém: 401: um canto poético" contará com a presença da paraense Gabriella Florenzano e com uma seleção variada

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 11 de janeiro, 2017 - 16h50

Em comemoração ao aniversário de Belém, o Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Estado e Cultura, do Sistema Integrado de Museus e Memorias e do Museu do Estado do Pará, será realizado amanhã (12) o concerto "Belém 401: um canto poético". O recital lírico "401" abrirá a temporada 2017 do programa "Bravíssimo", do Museu do Estado.

O evento contará com a contralto Gabriella Florenzano, acompanhada pela pianista Leandra Vital e participação especial do clarinetista e saxofonista Marcos Cardoso Puff. O repertório será bastante variado o qual terá Camargo Guarnieri, Bach, Mozart até Tó Teixeira, Waldemar Henrique, entre outros. Além disso, haverá a presentação de de uma composição do maestro Altino Pimenta dedicada à veneranda professora Helena Lenita Lira Maia e o solo “Rio Guajará Mirim”, música minimalista de Marcos "Puff" inspirada pelo rio que banha a histórica cidade de Vigia de Nazaré.

Gabriella Florenzano é paraense e há oito anos mora em São Paulo (SP). Já se apresentou na ópera Dido And Aeneas, foi a única brasileira a integrar o programa Ópera Viva e participou do teatro musical interpretando o papel título de “Victor ou Victoria?". Gabriella frequentemente se apresenta em Belém, cantando durante a Trasladação e o Círio de Nossa Senhora de Nazaré há três anos seguidos.

Serviço: "Belém: 401: um canto poético"

Local: Sala das Artes do Museu do estado do pará (MEP)

Data/Hora: 12 de janeiro de 2017, às 19h30

Entrada Gratuita

Informações: 4009-8805