Juro médio pulou 139,78% em 2015 para 156,33% no ano passado

Em 10 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

A taxa média de juros cobradas pelas instituições em operações de crédito caiu na passagem de novembro para dezembro, mas subiu no acumulado do ano de 2016 em todas as modalidades de crédito pesquisadas pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).