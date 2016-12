Prestes a deixar o Palmeiras, argentino já esteve próximo do Racing (ARG), recebeu consultas ligadas a Internacional e Vasco

Por: Lance!Net

Em 27 de dezembro, 2016 - 11h05 - Futebol

O estafe de Allione tem recebido consultas de diversos clubes nos últimos dias, sobretudo da Argentina e do Brasil, mas ainda aguarda uma oferta formal do futebol europeu para apresentar ao Palmeiras.



O meia-atacante de 22 anos esteve perto de se transferir para o Racing (ARG), o primeiro dos clubes a se interessar por ele, mas as conversas esfriaram. Representantes de Vasco e Internacional também fizeram sondagens. Uma pessoa ligada ao clube carioca diz que a chance de tê-lo em 2017 é "zero".



De qualquer forma, a tendência é de que Allione seja emprestado com opção de compra. Trata-se de um desejo do jogador, que não quer ficar mais um ano como opção frequente no banco de reservas.

Em 2016, a situação era parecida. Allione recebeu ofertas de Internacional e Rosario Central (ARG) e gostaria de ter se transferido por empréstimo, mas o Palmeiras resolveu segurá-lo. Ele ainda tem contrato com o clube até o meio de 2019.