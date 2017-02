Jonathan Cafu é um dos destaques do Ludogorets, atual campeão nacional

O atacante Jonathan Cafu segue bem na Europa. Um dos destaques do Ludogorets, atual campeão búlgaro, o jogador foi eleito o melhor estrangeiro atuando na Bulgária em 2016. Ele chegou ao clube em 2015 após atuar o primeiro semestre no São Paulo.

'Muito feliz em receber esse prêmio de melhor estrangeiro na Bulgária. Agradeço muito a Deus por isso, sempre me olhando. Obrigado ao Ludogorets pela confiança e estrutura para desempenhar meu futebol. Aos meus companheiros e familiares, que sempre acreditaram em mim.'

Na atual edição da Liga dos Campeões, Cafu também ganhou muito destaque com a camisa do Ludogorets, que ficou no grupo de grandes potências como PSG e Arsenal. Em sua primeira participação no torneio, o atacante fez quatro gols e deu três assistências.

'Estou muito feliz com o meu momento aqui na Bulgária. Consegui demonstrar meu futebol na Liga dos Campeões e é bacana demais ver seu trabalho reconhecido. Agora é dar continuidade aqui no Ludogorets e conquistar mais objetivos com essa camisa', completou.