Marthina Brandt, Flávia Cavalcante e Deise Nunes apostam que a brasileira tem grandes chances de vencer o concurso mundial hoje

Por: Ego

Em 29 de janeiro, 2017 - 11h49 - Celebridades

Quarenta e oito anos após vencer o Miss Universo com Martha Vasconcellos, o Brasil pode ver sua candidata novamente coroada como a mulher mais bonita do mundo. A paranaense Raissa Santana, Miss Brasil 2016, é, pelo menos na opinião das vencedoras do concurso nacional em anos anteriores, uma das favoritas na disputa que será realizada neste domingo, 29, nas Filipinas. O concurso será transmitido ao vivo pela TNT às 22h , horário de Brasília.

Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e Vice-Miss Universo do mesmo ano, diz que Raíssa, desde que foi eleita, está conquistando pessoas do mundo todo. "É uma das favoritas, porque tem muita luz, simpatia. Mesmo não falando inglês, se comunica muito bem pelo olhar, jeito doce. Consegue vencer barreiras, conversa com todo mundo, não importa de onde a pessoa seja", elogia Natália.

Para Marthina Brant, Miss Brrasil 2015, a versatilidade de Raissa pode fazer a diferença na competição. "Ela realmente está na briga. Ela é muito versátil, usa tanto o cabelo crespo como o liso e continua linda. Nas etapas preliminares, que acontecem antes da grande final, ela sempre se mostrou muito segura. E isso conta muito, pois a organização do concurso busca por alguém versátil e com personalidade", opina.

Flávia Cavalcante, Miss 1989 e que esteve no júri da disputa paranaense que elegeu Raissa, conta que sempre viu na jovem uma postura de campeã. "Fui jurada do concurso dela de Miss Paraná e quando a vi na passarela pela primeira vez senti que ali tinha a Miss Brasil. Agora aposto que ela leva o Miss Universo por tudo o que ela representa. Acho que a Raissa está perfeita, mas se pudesse dar um conselho, diria para ela se divertir durante o concurso. Se soltar e desfilar como nunca, mostrando todo o potencial que ela tem", aconselha.

Deise Nunes, única negra a ganhar o Miss Brasil antes de Raissa, acredita que a possível vitória dela no concurso mundial pode ajudar muito na luta pela igualdade. "Seria uma grande vitória para o Brasil e mais ainda para a Beleza negra. Seria muito importante para a luta da igualdade racial, mais uma prova de que o negro é bonito e pode chegar onde quiser, basta ter foco e determinação. E isso ela tem, ela está focada e determinada em trazer o título para o Brasil. Nos resta torcer muito, pois favorita ela é", diz.

Renata Bessa, Miss Brasil 1995, acha que Raíssa é uma sensação mundial. "É mencionada em várias mídias sociais do mundo inteiro como uma das favoritas", conta ela, que enche a colega de concurso de elogios: "Ela é natural, elegante e sensual. Além dos belos atributos físicos, Raíssa é carismática e inteligente. Tem uma desenvoltura nata na passarela e um sorriso próprio de uma Miss Universo".