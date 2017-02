INÉDITO - “Capa em Cores” traz imagens coloridas ao Rio depois de passar por outros países

13 de fevereiro, 2017 - Magazine

Ícone da fotografia mundial, o húngaro Robert Capa ganhou fama com seus registros de guerra em preto em branco. A exposição “Capa em Cores”, no entanto, apresenta uma faceta menos conhecida do fotógrafo, mas tão fascinante quanto. Até 9 de abril, o Oi Futuro Flamengo exibe a retrospectiva inédita das imagens coloridas do profissional. A partir de 1941, Capa usou regularmente filme colorido, mas ao longo dos anos seu trabalho em cores foi praticamente esquecido. Até agora.