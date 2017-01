Lista foi feita por um site americano especializado na lei anticorrupção chamada FCPA

Por: O Globo

Em 13 de janeiro, 2017 - 08h02 - Brasil

Um ranking feito por um site americano, a partir de dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, coloca o Brasil como o país mais citado por empresas investigadas, naquele país, sob suspeita de pagar propina.

A lista foi feita por um site americano especializado na lei anticorrupção chamada FCPA (Foreign Corruptions Practices Act), que proíbe o pagamento de suborno a funcionários com a finalidade de obter ou manter negócios.

Neste ranking, o Brasil é citado 19 vezes como o país em que empresas que operam legalmente pagaram propina. A China é a segunda colocada na lista, com 17 menções. O Iraque ocupa o terceiro lugar no ranking. Angola, Nigéria, África do Sul e Síria são países que também foram apontados.

Este é o terceiro ano que o ranking é feito pelo site FCPA Blog (http://www.fcpablog.com). Nos dois primeiros anos, a China liderava o levantamento. O Brasil estava em segundo lugar - com 18 e 10 citações. Atualmente, 81 empresas estão sob investigação nos Estados Unidos, como a Petrobras.