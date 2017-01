Lista de confinados da edição 17 do Big Brother Brasil foi divulgada ontem durante a programação

Em 19 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

A Globo apresentou ontem, ao longo da programação, os novos participantes do “Big Brother Brasil 17”. Um a um, os nomes foram revelados nos intervalos da programação, começando pelo “Vídeo Show”. A nova edição do programa estreia segunda-feira e, terá entre os ilustres moradores, um diplomata, um paratleta e a sister mais velha da história do “BBB”: a gaúcha Ieda, de 70 anos, que se diz vaidosa e já está separada há 17 anos.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.