TRAVESSIA: Representantes do país pedem apoio na busca por grupo de brasileiros

Por: Brasília: Agência Brasil

Em 28 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

A representação do Brasil em Bahamas deve enviar hoje mais uma nota diplomática ao Ministério das Relações Exteriores do país reiterando o pedido de apoio na busca dos brasileiros desaparecidos desde novembro em suposta travessia para os Estados Unidos. Entre os desaparecidos, estão Regiane dos Santos Viana e seu marido Lucirlei Cárita dos Reis, que moram em Canaã dos Carajás, sudeste paraense. Além do casal, Arlindo de Jesus dos Santos, morador da cidade de Rondon do Pará, também no sudeste do Estado, pode estar entre os desaparecidos.

Segundo Marisa Barinske, encarregada de Negócios da Embaixada do Brasil em Nassau, capital de Bahamas, já foram feitos vários pedidos desde o início das investigações e até agora não houve nenhuma resposta oficial do governo bahamense.